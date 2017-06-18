ما لغز اختفاء رجال أعمال صينيون فجأة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت تقارير أن رئيس مجموعة التأمين “Anbang” وو زياوهوي محتجز بسبب تحقيق تجريه الحكومة، وهو يعد آخر المفقودين من رجال أعمال كبار في الصين. شاهد أهم أسماء رجال الأعمال الكبار في الصين الذين اختفوا في الفترة الأخيرة.