ما لغز اختفاء رجال أعمال صينيون فجأة؟

ما لغز اختفاء رجال أعمال صينيون فجأة؟

اقتصاد
آخر تحديث الأحد, 18 يونيو/حزيران 2017; 11:24 (GMT +0400).
الصينرجال أعمالغرائب
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اختفاء كبار رجال الأعمال في الصين قد أصبح أمراً مألوفاً بشكل مقلق.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت تقارير أن رئيس مجموعة التأمين “Anbang” وو زياوهوي محتجز بسبب تحقيق تجريه الحكومة، وهو يعد آخر المفقودين من رجال أعمال كبار في الصين. شاهد أهم أسماء رجال الأعمال الكبار في الصين الذين اختفوا في الفترة الأخيرة.

الصينرجال أعمالغرائب