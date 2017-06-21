باريس، فرنسا (CNN)-- خلال معرض باريس الجوي لعام 2017 استعرضت مختلف أنواع الطائرات التجارية والعسكرية قدراتها في الأجواء، حيث يعتبر الحدث الأكبر في العالم بصناعة الطيران منذ انطلاقته عام 1909.
شاهد.. مقاتلات وطائرات تجارية تستعرض قدراتها في معرض باريس الجوي
أغرب استعراضات الطيران في معرض باريس الجوي
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
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يعد معرض باريس الجوي الحدث الأكبر في قطاع صناعة الطيران
باريس، فرنسا (CNN)-- خلال معرض باريس الجوي لعام 2017 استعرضت مختلف أنواع الطائرات التجارية والعسكرية قدراتها في الأجواء، حيث يعتبر الحدث الأكبر في العالم بصناعة الطيران منذ انطلاقته عام 1909.
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