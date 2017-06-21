باريس، فرنسا (CNN)-- خلال معرض باريس الجوي لعام 2017 استعرضت مختلف أنواع الطائرات التجارية والعسكرية قدراتها في الأجواء، حيث يعتبر الحدث الأكبر في العالم بصناعة الطيران منذ انطلاقته عام 1909.

