شاهد.. مقاتلات وطائرات تجارية تستعرض قدراتها في معرض باريس الجوي

أغرب استعراضات الطيران في معرض باريس الجوي

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
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1:37

يعد معرض باريس الجوي الحدث الأكبر في قطاع صناعة الطيران

باريس، فرنسا (CNN)-- خلال معرض باريس الجوي لعام 2017 استعرضت مختلف أنواع الطائرات التجارية والعسكرية قدراتها في الأجواء، حيث يعتبر الحدث الأكبر في العالم بصناعة الطيران منذ انطلاقته عام 1909.
 

طائراتطائرات مقاتلةمعارضفرنساصفقات أسلحةصفقات