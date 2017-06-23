شاهد كيف "تُعدم" ملايين الدولارات و"تعود إلى الحياة"
كيف تُعدم ملايين الدولارات وتعود إلى الحياة؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
2:54
هذه ليست قصة عن كيف ينمو المال على الأشجار، بل عن كيف تنمو الأشجار من المال.
هذه ليست قصة عن كيف ينمو المال على الأشجار، بل عن كيف تنمو الأشجار من المال.
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