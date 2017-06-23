شاهد كيف "تُعدم" ملايين الدولارات و"تعود إلى الحياة"

كيف تُعدم ملايين الدولارات وتعود إلى الحياة؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
اقتصادالبيئةالدولارعملاتمال وأعمال
2:54

هذه ليست قصة عن كيف ينمو المال على الأشجار، بل عن كيف تنمو الأشجار من المال.

اقتصادالبيئةالدولارعملاتمال وأعمال