(CNN)-- شركات الطيران تريد المزيد من الرحلات المباشرة إلى المزيد من المدن، والرحلات الشعبية المليئة بالركاب تحتاج إلى طائرات كبيرة، لكن ما هي الطائرة الأنسب لهذه المهمة؟ "أيرباص A321" هي الطائرة المهيمنة اليوم، لكن بوينغ لم تفقد الأمل بعد.