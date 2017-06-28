(CNN)-- شركات الطيران تريد المزيد من الرحلات المباشرة إلى المزيد من المدن، والرحلات الشعبية المليئة بالركاب تحتاج إلى طائرات كبيرة، لكن ما هي الطائرة الأنسب لهذه المهمة؟ "أيرباص A321" هي الطائرة المهيمنة اليوم، لكن بوينغ لم تفقد الأمل بعد.
"بوينغ" و"أيرباص".. حرب للهيمنة على السوق في أجواء العالم
"بوينغ" و"أيرباص".. حرب للهيمنة على السوق
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
1:09
هذه هي معركة الأجواء بين شركتي "بوينغ" و"أيرباص"
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