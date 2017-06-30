أحد أقوى أباطرة الإعلام في العالم.. من هو روبرت ميردوخ؟

من هو روبرت ميردوخ؟

روبرت ميردوخ هو واحد من أكثر أباطرة الإعلام ثراء على وجه الأرض

تقدر ثروته بأكثر من 12 مليار دولار

إمبراطورتيه الإعلامية تشمل برامج شبكات الكابل وقطاع صناعة الأفلام والتلفزة وخدمات الإنترنت والرياضة والنشر والعديد من المشاريع التجارية الأخرى

أصوله الرئيسية تتكون هي عمالقة الإعلام والنشر "نيوز كوربوريشن" و"Century Fox 21st".

بدأ صعود ميردوخ نحو القمة منذ عام 1952 عندما ورث صحيفة "بزنس نيوز" الأسترالية

سرعان ما تمددت مشاريعه نحو أوروبا وأمريكا

في عام 2016، قدمت شركة “21st Century Fox” مناقصة بـ15 مليار دولار لشراء شركة "سكاي" الإعلامية البريطانية بشكل كامل.

لكن الصفقة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة البريطانية

تزوج ميردوخ أربع مرات ولديه ستة أبناء

يرغب في المحافظة على إمبراطوريته كشركة عائلية

قام بترقية اثنان من أبناءه، جيمس وليخان ميردوخ إلى أعلى المناصب الإدارية

ميردوخ أيضاً لديه وزن سياسي كبير ونفوذ ضحم على السياسات الحزبية