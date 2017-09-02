نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسبب إعصار هارفي بإغلاق بعض مصافي النفط، ما أدى إلى تأثير مضاعف من الغموض في قطاع الطاقة. ورغم اتخاذ تدابير طارئة، إلا أن المحللين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الغاز كأثر للعواصف.
إعصار هارفي “يضرب” قطاع النفط الأمريكي
إعصار هارفي “يضرب” قطاع النفط الأمريكي
اقتصاد
آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر/ايلول 2017; 03:38 (GMT +0400).
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ارتفعت أسعار الوقود في تكساس وعبر البلاد بسبب إعصار هارفي، الذي ضرب قرابة ثلث القدرة التكريرية بأمريكا.
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