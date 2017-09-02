إعصار هارفي “يضرب” قطاع النفط الأمريكي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسبب إعصار هارفي بإغلاق بعض مصافي النفط، ما أدى إلى تأثير مضاعف من الغموض في قطاع الطاقة. ورغم اتخاذ تدابير طارئة، إلا أن المحللين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الغاز كأثر للعواصف.