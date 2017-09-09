نصح المليونير الأسترالي تيم جارنر شباب الألفية، في مايو أيار الماضي، بعدم تبذير أموالهم على أشياء عبثية مثل خبز التوست بمسحوق فاكهة الأفوكادو، ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت "توست الأفوكادو" يتحول إلى رمز لسخرية الشباب من أوضاعهم الاقتصادية، ولكن لم تؤثر هذه النصيحة على سعر فاكهة الأفوكادو الذي ارتفع بنسبة 125% في عام 2017 بسبب زيادة الطلب وضعف المحصول.
لماذا ارتفع سعر فاكهة الأفوكادو بأكثر من 125% في 2017؟
لماذا ارتفع سعر الأفوكادو بأكثر من 125%؟
اقتصاد
آخر تحديث السبت, 09 سبتمبر/ايلول 2017; 09:54 (GMT +0400).
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تحصل الولايات المتحدة على حوالي 80٪ من إمدادات الأفوكادو من المكسيك
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