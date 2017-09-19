5 حقائق قد لا تعرفها عن بوينغ

5 حقائق قد لا تعرفها عن بوينغ

اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 19 سبتمبر/ايلول 2017; 12:15 (GMT +0400).
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سلمت بوينغ أكثر من 7500 طائرة من طراز 737 في جميع أنحاء العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشأت ونمت شركة بوينغ من حوض بناء سفينة في سياتل في عام 1910 لتصبح إحدى الشركات الرائدة في عالم صناعة الطائرات، وهذه بعض أبرز الإحصائيات وراء شهرة هذه الشركة.

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