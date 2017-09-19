5 حقائق قد لا تعرفها عن بوينغ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشأت ونمت شركة بوينغ من حوض بناء سفينة في سياتل في عام 1910 لتصبح إحدى الشركات الرائدة في عالم صناعة الطائرات، وهذه بعض أبرز الإحصائيات وراء شهرة هذه الشركة.