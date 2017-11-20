تجولوا في "الجنة" اليابانية لرواد الأعمال

تجولوا في "الجنة" اليابانية لرواد الأعمال

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
استثمار وتمويلاقتصاد وأعمالاليابانشركاتفرنسا
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تخلق "فوكووكا" بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وهي مدينة هادئة تقع بالجزء الجنوبي من جزيرة "كيوشو" اليابانية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط مدينة "فوكووكا" لتنمو وتخلق بيئة ملائمة لرواد الأعمال.

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