أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط مدينة "فوكووكا" لتنمو وتخلق بيئة ملائمة لرواد الأعمال.
تجولوا في "الجنة" اليابانية لرواد الأعمال
تجولوا في "الجنة" اليابانية لرواد الأعمال
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
0:56
تخلق "فوكووكا" بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وهي مدينة هادئة تقع بالجزء الجنوبي من جزيرة "كيوشو" اليابانية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.