شاهد.. هل تستحق سيارة تيسلا "موديل 3" المبلغ الذي ستشتريها به؟

هل تستحق "موديل 3" المبلغ الذي ستشتريها به؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
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2:54

لا يوجد وضع Ludacris في “موديل 3" لكنها لا تزال بسرعة سيارات السيدان الأعلى أداءً الموجودة حالياً.

(CNN)-- تحاول تيسلا استقطاب سوق أوسع بسيارتها "موديل 3"، لكن الكثير قد يرغب في المزيد من الامتيازات مقابل المبلغ الذي سيشتري المركبة بها.

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