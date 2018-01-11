(CNN)-- تحاول تيسلا استقطاب سوق أوسع بسيارتها "موديل 3"، لكن الكثير قد يرغب في المزيد من الامتيازات مقابل المبلغ الذي سيشتري المركبة بها.
شاهد.. هل تستحق سيارة تيسلا "موديل 3" المبلغ الذي ستشتريها به؟
هل تستحق "موديل 3" المبلغ الذي ستشتريها به؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
2:54
لا يوجد وضع Ludacris في “موديل 3" لكنها لا تزال بسرعة سيارات السيدان الأعلى أداءً الموجودة حالياً.
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