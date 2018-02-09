شاهد أغلى وأكبر سيارة رولز رويس للآن
شاهد أغلى وأكبر سيارة رولز رويس للآن
اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 03:58 (GMT +0400).
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طرحت شركة رولز رويس أكبر وأغلى سيارة إلى الآن.. يبلغ سعر الفانتوم الذي أعيد تصميمه بالكامل 450 ألف دولار أمريكي، وقد قام بيتر فالديس دابينا من شبكتنا بالتحقق من ذلك وسيأخذنا في جولة لاختبار القيادة فيها.
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