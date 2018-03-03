شاهد.. هل بدأ ترامب حرباً تجارية ستخسرها أمريكا؟

هل بدأ ترامب حرباً تجارية ستخسرها أمريكا؟

اقتصاد
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 02:43 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاالصينكندا
1:11

وول ستريت قلقة من حرب تجارية، فالرئيس ترامب قال إنه سيفرض رسوم تعريف على الفولاذ والألومنيوم.

دونالد ترامبأمريكاالصينكندا