شاهد.. هل بدأ ترامب حرباً تجارية ستخسرها أمريكا؟
هل بدأ ترامب حرباً تجارية ستخسرها أمريكا؟
اقتصاد
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 02:43 (GMT +0400).
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وول ستريت قلقة من حرب تجارية، فالرئيس ترامب قال إنه سيفرض رسوم تعريف على الفولاذ والألومنيوم.
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