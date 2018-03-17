أغنى رجل في هونغ كونغ يتقاعد بعمر 89 عاماً.. ثروته تساوي 35.4 مليار دولار

(CNN)-- أعلنت شركة "سي كي هوتشينسون القابضة" أن اسطورة الأعمال الثري لي كا-شينغ سيتنحى عن منصبه كرئيس في مايو القادم، بعدما أعلنت الشركة التي بناها زيادة بنسبة 6% في أرباحها. وتقدر "فوربس" ثروة لي بقرابة 35.4 مليار دولار، ما يجعله أثرى رجل في هونغ كونغ.