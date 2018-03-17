(CNN)-- أعلنت شركة "سي كي هوتشينسون القابضة" أن اسطورة الأعمال الثري لي كا-شينغ سيتنحى عن منصبه كرئيس في مايو القادم، بعدما أعلنت الشركة التي بناها زيادة بنسبة 6% في أرباحها. وتقدر "فوربس" ثروة لي بقرابة 35.4 مليار دولار، ما يجعله أثرى رجل في هونغ كونغ.
أغنى رجل في هونغ كونغ يتقاعد بعمر 89 عاماً.. ثروته تساوي 35.4 مليار دولار
أغنى رجل في هونغ كونغ يتقاعد.. كم تبلغ ثروته؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
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إشاعات تقاعد لي كانت تحوم منذ أعوام، وأعلن أن ابنه فيكتور سيكون خلفه العام الماضي.
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