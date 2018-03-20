ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

أهم المواضيع بزيارة محمد بن سلمان لأمريكا

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و19 دقيقة.
أمريكااقتصاد وأعمالالأمير محمد بن سلمانالاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعودية
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بخروج ريكس تيلرسون من الصورة كوزير خارجية، سيركز محمد بن سلمان على أولوياته بالأمن في الشرق الأوسط.. أهمها عزل إيران. وهنا، يتوقع الاستراتيجيون أنه سيكون باستطاعة ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي تحقيق التحالف الكامل. 

أمريكااقتصاد وأعمالالأمير محمد بن سلمانالاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعودية