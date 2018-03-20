ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

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بخروج ريكس تيلرسون من الصورة كوزير خارجية، سيركز محمد بن سلمان على أولوياته بالأمن في الشرق الأوسط.. أهمها عزل إيران. وهنا، يتوقع الاستراتيجيون أنه سيكون باستطاعة ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي تحقيق التحالف الكامل.