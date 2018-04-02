يفرض الرئيس ترامب رسوماً على واردات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار، مما يزيد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا الفيديو يشرح كيف ستكون عليه حياة الأمريكيين إذا زادت تكلفة أسعار المنتجات الصينية.
حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما الذي يعنيه ذلك؟
حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما معنى ذلك؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
1:46
الفيديو يشرح كيف ستكون عليه حياة الأمريكيين إذا زادت تكلفة أسعار المنتجات الصينية.
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