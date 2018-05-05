ما الذي يسبب ارتفاع أسعار النفط؟

1:15

قبل بضعة سنين، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، أي بأكثر من 75%. لكن سعر النفط الخام يرتفع مجدداً، بما يقارب الـ20% خلال العام الماضي. إذاً ما الذي يسبب ارتفاع الأسعار هذا؟