ما الذي يسبب ارتفاع أسعار النفط؟
ما الذي يسبب ارتفاع أسعار النفط؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
1:15
قبل بضعة سنين، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، أي بأكثر من 75%. لكن سعر النفط الخام يرتفع مجدداً، بما يقارب الـ20% خلال العام الماضي. إذاً ما الذي يسبب ارتفاع الأسعار هذا؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.