خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو الفرق بين البيتكوين والبلوك تشين وطريقة عملها واستخداماتها
ما هي تقنية البلوك تشين؟ وكيف تعمل؟
ما هي تقنية البلوك تشين؟ وكيف تعمل؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:40
خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو الفرق بين البيتكوين والبلوك تشين وطريقة عملها واستخداماتها
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