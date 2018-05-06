ما هي تقنية البلوك تشين؟ وكيف تعمل؟

ما هي تقنية البلوك تشين؟ وكيف تعمل؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
اقتصاد وأعمالبيتكوين
1:40

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو الفرق بين البيتكوين والبلوك تشين وطريقة عملها واستخداماتها

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو الفرق بين البيتكوين والبلوك تشين وطريقة عملها واستخداماتها

اقتصاد وأعمالبيتكوين