ما هو الطرح الأولي للعملات الرقمية وكيف يختلف عن الاكتتاب العام؟

ما هو ICO.. الطرح الأولي للعملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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1:15

فيديو يسلّط الضوء على الطرح الأولي للعملات الرقمية.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح لكم ما هو الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO وكيف يختلف عن الاكتتاب العام IPO.

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