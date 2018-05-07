(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح لكم ما هو الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO وكيف يختلف عن الاكتتاب العام IPO.
ما هو الطرح الأولي للعملات الرقمية وكيف يختلف عن الاكتتاب العام؟
ما هو ICO.. الطرح الأولي للعملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
1:15
فيديو يسلّط الضوء على الطرح الأولي للعملات الرقمية.
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