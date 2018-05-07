تعافي أسعار النفط الخام.. هل نجحت تكتيكات أوبك؟

(CNN)-- قادت المملكة العربية السعودية وروسيا جهوداً للتخلص من فائض النفط من السوق، مما عزز تعافي الأسعار. تقرير مذيع CNN جون ديفتريوس يسلّط الضوء على التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء للحفاظ على هذا الاستقرار.