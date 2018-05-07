(CNN)-- قادت المملكة العربية السعودية وروسيا جهوداً للتخلص من فائض النفط من السوق، مما عزز تعافي الأسعار. تقرير مذيع CNN جون ديفتريوس يسلّط الضوء على التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء للحفاظ على هذا الاستقرار.
تعافي أسعار النفط الخام.. هل نجحت تكتيكات أوبك؟
تعافي أسعار النفط.. هل نجحت تكتيكات أوبك؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
2:19
التخلص من فائض النفط من السوق عزز تعافي الأسعار.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.