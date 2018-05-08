(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تقدم نصائح أساسية قبل الاستثمار في مشاريع العملات الرقمية.ICO
ثلاث نصائح أساسية للاستثمار في مشاريع العملات الرقمية
ثلاث نصائح أساسية للاستثمار في مشاريع ICO
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
1:35
قبل أن تستثمر في مشاريع العملات الرقمية، إليك هذه النصائح.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.