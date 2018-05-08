ثلاث نصائح أساسية للاستثمار في مشاريع العملات الرقمية

ثلاث نصائح أساسية للاستثمار في مشاريع ICO

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
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1:35

قبل أن تستثمر في مشاريع العملات الرقمية، إليك هذه النصائح.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تقدم نصائح أساسية قبل الاستثمار في مشاريع العملات الرقمية.ICO 

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