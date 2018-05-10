شاهد.. أول سيارة SUV من رولز رويس

شاهد.. أول سيارة SUV من رولز رويس

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آخر تحديث منذ ساعتين.
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رولز رويس تعهدت بتوفير أقصى درجات الراحة حتى في أكثر التضاريس وعورة

(CNN)-- كشفت رولز رويس للسيارات عن أول سيارة SUV في تاريخ الشركة البريطانية.