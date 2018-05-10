(CNN)-- كشفت رولز رويس للسيارات عن أول سيارة SUV في تاريخ الشركة البريطانية.
شاهد.. أول سيارة SUV من رولز رويس
شاهد.. أول سيارة SUV من رولز رويس
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين.
1:36
رولز رويس تعهدت بتوفير أقصى درجات الراحة حتى في أكثر التضاريس وعورة
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