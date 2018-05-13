ما هي أنواع العملات الرمزية وما هو الفرق بينها؟

ما أنواع العملات الرمزية وما هو الفرق بينها؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
دقيقة بيزنسعملاتاستثمار وتمويلمال وأعمال
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تعرّف عبر هذا الفيديو على الاستخدامات المختلفة للعملات الرمزية.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو أنواع العملات الرمزية والفروقات في استخداماتها.

دقيقة بيزنسعملاتاستثمار وتمويلمال وأعمال