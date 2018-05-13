(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو أنواع العملات الرمزية والفروقات في استخداماتها.
ما هي أنواع العملات الرمزية وما هو الفرق بينها؟
ما أنواع العملات الرمزية وما هو الفرق بينها؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
0:58
تعرّف عبر هذا الفيديو على الاستخدامات المختلفة للعملات الرمزية.
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