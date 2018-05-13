شاهد.. 6 أماكن ستدفع لك المال للعيش فيها

(CNN)-- هذا الفيديو يستعرض لكم 6 أماكن في الولايات المتحدة ستدفع لك المال أو توفّر نوعاً من أنواع الحوافز المادية للعيش فيها، والأمر لا يقتصر على المناطق النائية فقط.