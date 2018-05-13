شاهد.. 6 أماكن ستدفع لك المال للعيش فيها

شاهد.. 6 أماكن ستدفع لك المال للعيش فيها

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
أمريكاغرائبعقاراتالتعليمضرائب
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عدد من يعيش في المناطق النائية بأمريكا في انخفاض، لذا تدفع بعض البلدات للناس للانتقال إليها.

(CNN)-- هذا الفيديو يستعرض لكم 6 أماكن في الولايات المتحدة ستدفع لك المال أو توفّر نوعاً من أنواع الحوافز المادية للعيش فيها، والأمر لا يقتصر على المناطق النائية فقط.  

أمريكاغرائبعقاراتالتعليمضرائب