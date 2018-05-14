ما هي مراحل شراء Token والعملات الرقمية؟

ما هي مراحل شراء Token والعملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
اقتصاد وأعمالدقيقة بيزنس
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خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو مراحل شراء "التوكن" والعملات الرقمية.

اقتصاد وأعمالدقيقة بيزنس