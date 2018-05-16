(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو المخاوف التي تنتاب رجال الأعمال من الاستثمار في العملات الرقمية الجديدة.
ما هي مخاوف رجال الأعمال من الاستثمار في العملات الرقمية الجديدة؟
ما هي مخاوف الاستثمار في العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
1:07
فيديو يوضح المخاوف المتعلقة بالاستثمار في العملات الرقمية الجديدة.
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