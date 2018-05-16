ما هي مخاوف رجال الأعمال من الاستثمار في العملات الرقمية الجديدة؟

ما هي مخاوف الاستثمار في العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
دقيقة بيزنساستثمار وتمويلعملات
1:07

فيديو يوضح المخاوف المتعلقة بالاستثمار في العملات الرقمية الجديدة.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو المخاوف التي تنتاب رجال الأعمال من الاستثمار في العملات الرقمية الجديدة.

دقيقة بيزنساستثمار وتمويلعملات