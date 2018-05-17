شاهد.. ما هي وسائل التسويق التي تستخدم للعملات الرقمية؟

هذه وسائل التسويق التي تستخدم للعملات الرقمية

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
دقيقة بيزنسعملاتاستثمار وتمويلمال وأعمال
1:09

فيديو يشرح وسائل التسويق المستخدمة للعملات الرقمية.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو الأساليب والوسائل التي تستخدم للعملات الرقمية.

دقيقة بيزنسعملاتاستثمار وتمويلمال وأعمال