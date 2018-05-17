(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو الأساليب والوسائل التي تستخدم للعملات الرقمية.
شاهد.. ما هي وسائل التسويق التي تستخدم للعملات الرقمية؟
هذه وسائل التسويق التي تستخدم للعملات الرقمية
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
1:09
فيديو يشرح وسائل التسويق المستخدمة للعملات الرقمية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.