منها فيسبوك وأوبر.. هذه الشركات تحاول كسب ثقتكم مجدداً

هذه الشركات تحاول كسب ثقتكم مجدداً

اقتصاد
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
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الشركات تتحمل مسؤولية أخطائها السابقة في دعايات التأسف الجديدة هذه

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