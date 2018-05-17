منها فيسبوك وأوبر.. هذه الشركات تحاول كسب ثقتكم مجدداً
هذه الشركات تحاول كسب ثقتكم مجدداً
اقتصاد
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
2:00
الشركات تتحمل مسؤولية أخطائها السابقة في دعايات التأسف الجديدة هذه
الشركات تتحمل مسؤولية أخطائها السابقة في دعايات التأسف الجديدة هذه
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