ما هي "الايثيريوم"؟ ولماذا تعتبر ثاني أهم عملة رقمية؟

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تُعد "الايثيريوم" ثاني أهم عملة إلكترونية منتشرة بعد "البتكوين".. تابعوا في الفيديو أعلاه، مع خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق، أبرز مميزاتها التي أعطتها أهمية كبيرة في الأسواق.