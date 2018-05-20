ما هي "الايثيريوم"؟ ولماذا تعتبر ثاني أهم عملة رقمية؟

لماذا تعتبر"الايثيريوم" ثاني أهم عملة رقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
التقنية الرقميةعملاتاقتصاد وأعمال
1:14

تُعد "الايثيريوم" ثاني أهم عملة إلكترونية منتشرة بعد "البتكوين".. تابعوا في الفيديو أعلاه، مع خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق، أبرز مميزاتها التي أعطتها أهمية كبيرة في الأسواق.

التقنية الرقميةعملاتاقتصاد وأعمال