ما هي "الايثيريوم"؟ ولماذا تعتبر ثاني أهم عملة رقمية؟
لماذا تعتبر"الايثيريوم" ثاني أهم عملة رقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
1:14
تُعد "الايثيريوم" ثاني أهم عملة إلكترونية منتشرة بعد "البتكوين".. تابعوا في الفيديو أعلاه، مع خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق، أبرز مميزاتها التي أعطتها أهمية كبيرة في الأسواق.
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