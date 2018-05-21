هل تعرف ما هو "التعدين" في العملات الرقمية؟
هل تعرف ما هو "التعدين" في العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و55 دقيقة.
1:29
خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو معنى مصطلح "التعدين" وكيف يمكن القيام به في مجال العملات الرقمية.
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