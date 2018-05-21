هل تعرف ما هو "التعدين" في العملات الرقمية؟

هل تعرف ما هو "التعدين" في العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و55 دقيقة.
دقيقة بيزنساقتصاد وأعمالعملاتالتقنية الرقمية
1:29

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو معنى مصطلح "التعدين" وكيف يمكن القيام به في مجال العملات الرقمية.

دقيقة بيزنساقتصاد وأعمالعملاتالتقنية الرقمية