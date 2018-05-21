فنزويلا.. أغنى من السعودية بالنفط لكن اقتصادها في تدهور

(CNN)-- حطّمت فنزويلا أرقاماً قياسية اقتصادياً في السنوات الخمس الماضية. التضخم هنا لا يُحصى تقريباً، لكنه يصل بكل سهولة إلى نسبة الآلاف هذا العام. فما الذي يعنيه ذلك؟