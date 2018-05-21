(CNN)-- حطّمت فنزويلا أرقاماً قياسية اقتصادياً في السنوات الخمس الماضية. التضخم هنا لا يُحصى تقريباً، لكنه يصل بكل سهولة إلى نسبة الآلاف هذا العام. فما الذي يعنيه ذلك؟
فنزويلا.. أغنى من السعودية بالنفط لكن اقتصادها في تدهور
فنزويلا.. أغنى من السعودية بالنفط لكنها فقيرة
اقتصاد
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
1:07
التضخم هنا لا يُحصى تقريباً، لكنه يصل بكل سهولة إلى نسبة الآلاف هذا العام.
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