(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو وسائل الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة.
ما هي وسائل الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة؟
هذه وسائل الاستثمار بالتوكن بطريقة غير مباشرة
اقتصاد
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 10:38 (GMT +0400).
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فيديو يوضّح الوسائل الممكنة للاستثمار في العملات الرقمية.
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