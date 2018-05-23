ما هي وسائل الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة؟

هذه وسائل الاستثمار بالتوكن بطريقة غير مباشرة

اقتصاد
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 10:38 (GMT +0400).
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فيديو يوضّح الوسائل الممكنة للاستثمار في العملات الرقمية.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو وسائل الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة.

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