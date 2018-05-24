ما هي أسباب صعوبة تقليل مخاطر الإستثمار في العملات الرقمية؟

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن صعوبة "تقليل المخاطر" التي يواجهها المستثمرون نتيجة التقلبات السعرية في العملات الرقمية، والبداية لما قد يكون وسيلة تحوّط جديدة للمستثمرين في هذه العملات.