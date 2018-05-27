كيف تلجأ بعض الحكومات للعملات الرقمية لتجنب العقوبات الدولية؟

كيف تُستغل العملات الرقمية لتجنب العقوبات؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
اقتصاد وأعمالالتقنية الرقمية
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خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتطرّق في هذا الفيديو لاعتماد بعض الحكومات للعملات الرقمية، كأسلوب لتجنب العقوبات الدولية.

اقتصاد وأعمالالتقنية الرقمية