شاهد.. الفالح بندوة استضافتها CNN: سنتأكد من تعاملنا مع توتر المستهلكين
الفالح: سنتأكد من تعاملنا مع توتر المستهلكين
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
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يبدو أن هناك تغير جديد بعد هذه الجلسة التي كان فيها كبار منتجي النفط بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لـBP وتوتال وشيل. ويبدو أن هناك توافق بين السعودية وروسيا بأن يعودا لضخ مليون برميلاً في اليوم إلى السوق.
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