ما هي آخر اتجاهات العملات الرقمية للعام 2018؟
ما هي آخر اتجاهات العملات الرقمية للعام 2018؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و4 دقائق.
1:07
خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن آخر اتجاهات العملات الرقمية خلال العام 2018، والتوقعات بحصول "ثورة" كبيرة غير مسبوقة في هذا المجال.
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