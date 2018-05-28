ما هي آخر اتجاهات العملات الرقمية للعام 2018؟

ما هي آخر اتجاهات العملات الرقمية للعام 2018؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و4 دقائق.
اقتصاد وأعمالالتقنية الرقميةعملات
1:07

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن آخر اتجاهات العملات الرقمية خلال العام 2018، والتوقعات بحصول "ثورة" كبيرة غير مسبوقة في هذا المجال.

اقتصاد وأعمالالتقنية الرقميةعملات