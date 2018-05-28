مشروع جامعي يتحول إلى أكبر حدث تكنولوجي بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في العام 2012، خطرت على بال الشاب اللبناني راي درغام – والذي كان لا يزال طالب جامعي آنذاك – فكرة تنظيم ورشات عمل واجتماعات لمناقشة مواضيع عدة متخصصة بعالم ريادة الأعمال..

ولم تستقبل ورشات العمل الصغيرة التي أقامها درغام في معارض فنية مستقلة صغيرة في بيروت، أكثر من حوالي 25 شخصاً، ممن كان لديهم بعض الاهتمام في عالم التجارة والأعمال، وغالبيتهم من محيط درغام ومعارفه.

وفي يومنا الحالي، يستمر درغام بتقديم ورشات العمل والاجتماعات ذاتها، ولكنها باتت تستقبل آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى عالم ريادة الأعمال، تحت اسم أصبح علامة تجارية بحد ذاته، أي "Step."

ويعتبر مؤتمر "Step" اليوم أحد أكبر المؤتمرات والأحداث التي تناقش ريادة الأعمال والشركات والابتكارات والتقنيات الجديدة، في منطقة الشرق الأوسط. إذ أصبح الحدث، الذي انتقل من موقع في معارض بيروت الصغيرة إلى أرض واسعة تمتد على عدة كيلومترات في قلب مدينة الإعلام والإنترنت بدبي، منصة تحوي مواهب الشباب في المنطقة العربية في مجالات عدة منها التقنية والفنون وصنع المحتوى الرقمي.

وتطور مؤتمر "Step" في العام 2014، ليصبح مجموعة "Step،" والتي تحوي اليوم تحت جناحيها منصتين رقميتين مختصتين بالمحتوي الترفيهي الموجه للشباب العربي العصري، أحدها "يلافيد" التي تنشر المحتوى باللغة العربية، والأخرى "Stepfeed" باللغة الإنجليزية، والتي تتوجه إلى الشباب العربي من جيل الثقافة الثالث، الذي لا يتقن اللغة العربية.

