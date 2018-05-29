(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو الحلول التي يمكن القيام بها لمواجهة تحديات الاستثمار بالعملات الرقمية.
ما هي حلول تحديات الاستثمار بالعملات الرقمية؟
ما هي حلول تحديات الاستثمار بالعملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
1:02
فيديو يوضّح الحلول التي يمكن القيام بها لمواجهة تحديات الاستثمار بالعملات الرقمية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.