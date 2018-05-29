(CNN)-- من المرجح أن يكون موسم 2018 أغلى موسم للقيادة الصيفية منذ سنوات - حيث أن ملء الخزان سيكلف 14٪ أكثر من الصيف الماضي. مذيعة CNNMoney كريستين رومان تفسّر أسباب ارتفاع أسعار الوقود.
شاهد.. لماذا ترتفع أسعار الوقود؟
شاهد.. لماذا ترتفع أسعار الوقود؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
0:41
كريستين رومان تفسّر أسباب ارتفاع أسعار الوقود.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.