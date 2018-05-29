شاهد.. لماذا ترتفع أسعار الوقود؟

(CNN)-- من المرجح أن يكون موسم 2018 أغلى موسم للقيادة الصيفية منذ سنوات - حيث أن ملء الخزان سيكلف 14٪ أكثر من الصيف الماضي. مذيعة CNNMoney كريستين رومان تفسّر أسباب ارتفاع أسعار الوقود.