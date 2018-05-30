ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية وكيف يُحدد سعر صرفها؟

ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
دقيقة بيزنساستثمار وتمويلعملات
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ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية وكيف يُحدد سعر صرفها؟

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو عقليات المستثمرين في العملات الرقمية والطريقة التي يُحدَّد من خلالها سعر العملات الرقمية مقارنة بالعملات الاعتيادية.

دقيقة بيزنساستثمار وتمويلعملات