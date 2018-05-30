(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو عقليات المستثمرين في العملات الرقمية والطريقة التي يُحدَّد من خلالها سعر العملات الرقمية مقارنة بالعملات الاعتيادية.
ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية وكيف يُحدد سعر صرفها؟
ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
0:53
ما هي عقلية المستشمر في العملات الرقمية وكيف يُحدد سعر صرفها؟
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