ماذا يعني مصطلح Forking في عالم العملات الرقمية؟

ما هو مصطلح Forking بعالم العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
دقيقة بيزنساقتصاد وأعمالالتقنية الرقمية
1:33

تشرح مطلح الـ Forking والذي يحدث عندما يجتمع "المعدنون" لإنتاج "بيتكوين." وتتحدث في هذا السياق عن نوعين من هذه العملية، هما الـ "Hard fork" و الـ "Soft fork."

دقيقة بيزنساقتصاد وأعمالالتقنية الرقمية