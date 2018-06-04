ماذا يعني مصطلح Forking في عالم العملات الرقمية؟
ما هو مصطلح Forking بعالم العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
1:33
تشرح مطلح الـ Forking والذي يحدث عندما يجتمع "المعدنون" لإنتاج "بيتكوين." وتتحدث في هذا السياق عن نوعين من هذه العملية، هما الـ "Hard fork" و الـ "Soft fork."
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