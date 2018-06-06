ما هي تقنيات بلوك تشين المتبّعة لتحسين نظام الطاقة؟

هذه تقنيات بلوك تشين المتبّعة لتحسين الطاقة

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
دقيقة بيزنس
1:02

فيديو يستعرض التقنيات المتبعة لتحسين نظام الطاقة في البلوك تشين.

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو التقنيات المتبعة لتحسين نظام الطاقة في البلوك تشين.

دقيقة بيزنس