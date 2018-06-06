خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو التقنيات المتبعة لتحسين نظام الطاقة في البلوك تشين.
ما هي تقنيات بلوك تشين المتبّعة لتحسين نظام الطاقة؟
هذه تقنيات بلوك تشين المتبّعة لتحسين الطاقة
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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فيديو يستعرض التقنيات المتبعة لتحسين نظام الطاقة في البلوك تشين.
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