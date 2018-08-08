أرامكو توضح سبب صفقة بـ1.6 مليار دولار في هولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- توصلت شركة أرامكو النفطية السعودية، لاتفاق يقضي باستحواذها على حصة شركة "لانكسيس" الألمانية البالغة 50 في المائة من مشروع "أرلانكسيو" للكيمياويات المتخصصة، ومقره هولندا، لتصبح "أرامكو" مسيطرة على 100 في المائة من المشروع.

وتبلغ قيمة الصفقة، وفقا لبيان على الموقع الالكتروني لشركة أرامكو اليوم الاربعاء، 1.5 مليار يورو (1.62 مليار دولار)، حيث تم تحديد قيمة الصفقة بناء على القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 3 مليارات يورو، والذي أطلقته الشركتان مناصفة عام 2016.

وقالت "أرامكو"، إن استحواذها على مشروع "أرلانكسيو"، سيسهم في تنويع مجموعة مشاريع "أرامكو" في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.

وأكد البيان أن مجلسي إدارة "أرامكو" و"لانكسيس" وافقا على هذه الصفقة، إلا أنها لا تزال بحاجة لموافقات السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين. ومن المستهدف إتمام هذه الصفقة بنهاية ديسمبر 2018.

من جانبه، قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية، للتكرير والمعالجة والتسويق عبدالعزيز القديمي، إن هذا الاستحواذ يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف أرامكو الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم، كما يسهم في تسريع نمو أعمالها في مجال الكيمياويات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين."

وتعمل شركة "أرلانكسيو" في مجال إنتاج المطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم