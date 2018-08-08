الجبير: الاستثمارات الكندية الحالية في السعودية مازالت قائمة

دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الاستثمارات الكندية الحالية في السعودية مازالت قائمة، مؤكدا أن المملكة تتطلع إلى استمرار الوجود الكندي.

أوقفت السعودية، الأحد، كل الأنشطة التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا عقب اعتراض الأخيرة على توقيف السعودية لمن وصفتهم بـ "نشطاء المجتمع المدني"، وهو ما اعتبرته المملكة تدخلا في شأنها الداخلي، وطردت السعودية السفير الكندي واستدعت سفيرها.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "الاستثمارات الكندية في السعودية لا تزال قائمة، وحديثنا عن تجميد الاستثمارات والتجارة الجديدة، فمن الصعب التعامل مع بلد يعتقد أن من حقه التدخل في شؤوننا الداخلية ".

بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وكندا 36 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، واستثمرت السعودية نحو 6 مليارات دولار في الشركات الكندية منذ عام 2006، فيما شكلت الدبابات والمدرعات 45 بالمائة من صادرات كندا للسعودية في 2016، ومثلت المنتجات المعدنية 95 في المائة من صادرات السعودية لكندا في 2016.

وكانت كندا قد طلبت من السعودية إيضاحات حول قرارات المملكة طرد السفير من اراضيها وتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة ونقل المبعتثين والمرضي من كندا، وقالت أنها تشعر بالقلق إزاء تجميد علاقاتها التجارية، فيما أوقفت الخطوط السعودية رحلاتها المباشرة إلى كبرى المدن الكندية، تورونتو، وأعلنت أيضاً وقف استيراد الحبوب الكندية.

ويقدر التبادل التجاري بين السعودية وكندا، خلال العام الماضي بنحو 4 مليارات دولار، سجلت الصادرات الكندية للسعودية 1.4 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 2.6 مليار دولار.

يذكر أن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي ومصر والإمارات والبحرين، أكدوا تضامنهم مع السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع كندا.