تركيا تعلن "تعرفة" جديدة على الكحول والسيارات الأمريكية

أنقرة، تركيا (CNN)— أعلن فؤاد اقطاي، نائب الرئيس التركي، الأربعاء، عن فرض تعرفة على عدد من المنتجات الأمريكية منها المنتجات الكحولية والسيارات بالإضافة إلى الدخان، وذلك في آخر تطور على التصعيد الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.

وقال اطاي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إن هذه الإجراءات تأتي كرد على "الهجوم المتعمد للإدارة الأمريكية على اقتصادنا."

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي برونسون، إذ تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين.

ونشرت وزارة الخزانة بيانا أعلنت فيه عن فرض عقوبات على وزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير العدل، عبد الحميد غل، لدورهما في اعتقال واحتجاز برانسون.