احتياطي الأردن من النقد الأجنبي يتراجع للشهر السادس على التوالي  

الأحد ،

نشر الأحد ، 19 اغسطس / آب 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تراجع احتياطي الأردن من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي ليسجل إلى 10.68 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني انخفض الاحتياطي بقيمة 1.762 مليار دولار ما يعادل 14.1%مقارنة برقم الاحتياطي نهاية يناير/كانون الثاني والذي بلغ 12.433 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 54 في المائة إلى 284.2 مليون دولار، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

يأتي هذا فيما استقرت تحويلات المغتربين الأردنيين في 2017 عند 3.7 مليار دولار وهي نفس الأرقام المحققة في 2016 تقريبا.

المؤشر الإيجابي كان تحسن الدخل السياحي بنسبة 12.5 في المائة عام 2017 مسجلا 4.6 مليار دولار وذلك مقارنة مع 4.1 مليار دولار في 2016.