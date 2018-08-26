البرلمان الإيراني يطيح بوزيرين من حكومة روحاني بسبب الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-صوت مجلس الشوري الاسلامی في إيران (البرلمان) الأحد، بسحب الثقة من وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مسعود كرباسیان، وذلك بعدما استتجوب أعضاء المجلس الوزير كرباسيان، حول ادائه تجاه الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،

ويعتبر وزير الاقتصاد، ثاني وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يرفض البرلمان تجديد الثقة له، ويعزل من منصبه، بعد إقالة وزير العمل علي ربيع في 8 أغسطس/آب الحالي.

من أصل 260 نائباً حضروا الجلسة، صوت 137 نائبا لصالح قرار حجب الثقة، فیما عارضه 121 نائبا، وأمتنع نائبان عن التصويت.

وتضمنت محاور استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة، عدم كفاءة الوزارة فی إعداد وتنفیذ السیاسات الإقتصادیة والمالیة وعدم كفاءتها فی إدارة شؤون الإقتصاد.

ووجه أعضاء البرلمان، انتقادات للوزير كرباسیان، بخصوص عدم تنفیذ الخطط التی أعلن عنها الوزیر خلال حصوله علی ثقة البرلمان، إضافة عدم التطبیق الوزاری العادل لنظام الضرائب الذی جعل الوحدات الانتاجیة والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب فضلاً عن عدم إهتمام الوزیر بخطة الإقتصاد المقاوم.

ولدى الرئيس روحاني 3 أشهر، لتقديم أسماء جديدة خلفا، للوزيرين كرباسيان وربيع، إلى البرلمان للموافقة عليها.