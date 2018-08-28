العراق يسعى لاستثناء أمريكي من العقوبات على إيران

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إن بلاده ستشكل لجنة عليا برئاسة البنك المركزي، للنظر في كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية على إيران، كاشفا عن عزم الحكومة، إرسال وفد عراقي إلى الولايات المتحدة، للتفاهم بشأن التعاملات المالية مع إيران.

وأضاف العبادي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الحكومة العراقية ليست مع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد، هذا موقف استراتيجي".

وبحسب "واع"، انتقد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد السعدون مساعي الحكومة الحالية لإرسال وفد رفيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران، مطالبا الحكومة برفض العقوبات وعدم الوقوف مع الجانب الأمريكي.

وقال سفير إيران في بغداد ايرج مسجدي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن حجم التبادل التجاري بن ايران والعراق خلال العام الايراني الماضي، المنتهي في 20 مارس/آذار 2018، بلغ 13.2 مليار دولار، منها 6.5 مليار دولار، بضائع غير نفطية.

وأشار مسجدي، إلى أن إيران تحتل المركز الأول بين سائر شركاء العراق التجاريين.