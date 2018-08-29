السعودية.. خطة توطين وظائف قطاع التجزئة تنطلق بعد 12 يومًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة العمل السعودية، البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، اعتبارا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تتضمن بداية التنفيذ 4 أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً بالقطاع، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 11 سبتمبر/أيلول 2018.

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وبحسب البيان، من المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية، اعتبارا من 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ينما يبدأ توطين أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في 8 يناير/كانون الثاني 2019.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وأشارت الوزارة، إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً .

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.