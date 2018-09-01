محاكم السعودية تتلقى طلبات لاسترداد 4.5 مليار دولار في شهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة العدل السعودية، السبت، عن تلقي دوائر ومحاكم التنفيذ بالمملكة، أكثر من 72 ألف طلب تنفيذ أحكام استرداد حقوق مالية، (من 13 يوليو/تموز 2018 إلى 11 أغسطس/آب من نفس العام)، بزيادة نسبتها 32%، عن عدد الطلبات الواردة خلال نفس الفترة قبل عام.

وقدر تقرير وزارة العدل، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، القيمة الإجمالي للمبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ خلال الفترة، بأكثر من 17 مليار ريال، (نحو 4.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، شكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية، نحو 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، على 73% من إجمالي الطلبات الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2804 و5041 طلبًا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال 12 شهرًا بين 22 ألفا و72 ألف طلب تنفيذ.

وتصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ22.3 ألف طلب، قيمتها الإجمالية 4.1 مليار ريال، تلتها منطقة الرياض بـ19.6 ألف طلب، بقيمة 9.9 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ10.6 ألف طلب، بقيمة نحو ملياري ريال.

يذكر أن وزارة العدل، أتاحت على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، حيث يتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة.