إيرادات ليبيا النفطية تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن تقفز الإيرادات النفطية بنهاية عام 2018، إلى نحو 23.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

ووفقا للبيان الصادر، الخميس، فإن الإيرات النفطية المتوقعة، تزيد بنسبة 80%، عن الإيرادات المحققة في عام 2017، التي بلغت 13 مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إيرادات الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 13.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إيرادات عام 2017 باكلمه، رغم أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى عبدالله صنع الله: "لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد. فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا".

وأشار إلى أن "المؤسسة" تقوم بنشر بيانات الإيرادات النفطية الشهرية، حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها.

ودعا صنع الله، وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل، منوها إلى أنه من خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص و توزيع الميزانيات أوالإيرادات النفطية، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف و انتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز و مشتقاتها.